Cum a crescut Bitcoin cu 20% intr-o singura zi. Elon Musk a dat anuntul si si-a umflat averea cu sute de milioane de dolari

- Producatorul de mașini electrice a depus raportul anual de 10 K la SEC in aceasta dimineața și a dezvaluit o noua investiție in bitcoin. Tesla spune ca va incepe sa accepte bitcoin ca forma de plata pentru produsele lor. Clienții Tesla au solicitat recent fondatorului și directorului general Elon Musk…

- Producatorul american de automobile electrice Tesla a anuntat ca a investit luna trecuta 1,5 miliarde de dolari in cea mai populara criptomoneda, ceea ce a facut ca luni cotatia bitcoin sa urce cu peste 10%, la un nivel record, transmite Agerpres , citand agenția Reuters. Dupa anunțul Tesla, cotatia…

- Tesla a investit 1,5 miliarde de dolari in bitcoin, o decizie care intervine la cateva zile dupa ce Elon Musk, CEO-ul producatorului de vehicule electrice, si-a modificat prezentarea pe Twitter cu mesajul #bitcoin, in contextul in care pretul bitcoin a crescut cu 50% de la inceputul anului, relateaza…

- Elon Musk este unul din cei mai excentrici miliardari din lume. #ThanksElon a deveni trending pe Twitter in aceasta dimineața, dupa ce criptomoneda Dogecoin se apropie de 0.1$. Dogecoin este o criptomoneda facuta in gluma, criptomoneda „meme”, și, in teorie, analiștii spun ca n-ar trebui sa aiba neaparat…

- Bitcoin a atins in premiera nivelul de 20.000 de dolari in aceasta saptamana. Marcheaza o creștere de 180% de la inceputul anului, una care a cunoscut insa suișurile și coborașurile specifice - acea volatilitate specifica criptomonedelor.

- Inginerii serviciului japonez de reparatii si asamblari, Fomalhaut Techno Solutions, au luat fiecare piesa de pe iPhone 12 si iPhone 12 Pro in parte, au cautat pretul de vanzare al acestora si au calculat cat costa, in total, componentele noilor smartphone-uri Apple. Componentele lui iPhone 12 costa…

- In Romania peste 25% dintre utilizatorii de smartphone-uri sustin ca iau in considerare trecerea la un dispozitiv compatibil 5G in urmatoarele luni. "Tehnologia 5G ar putea aduce venituri cumulate de 31 de trilioane de dolari, in industria IT&C, pe segmentul consum, potrivit estimarilor Ericsson. Castigurile…

- Cel mai mare bloc comercial din lume a fost fondat de 15 țari din Oceania și Asia și va reprezenta aproape o treime din economia globala. Parteneriatul Regional Economic Comprehensiv a fost fondat de țari printre care Coreea de Sud, China, Japonia, Australia și Noua Zeelanda, relateaza BBC.