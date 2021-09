Stiri pe aceeasi tema

- „No Time To Die”, cel mai nou film din seria James Bond, a avut premiera marți seara, la Londra, iar la eveniment au participa nume importante, iar Emma Raducanu a avut una dintre cele mai apreciate apariții. Pe langa vedetele filmului, la gala care a avut loc la „Royal Albert Hall” au participat și…

- Jucatoarea britanica cu origini romanesti Emma Raducanu, 18 ani, locul 150 WTA, venita din calificari, a castigat, sambata, turneul US Open, invingand in finala o sportiva la fel de tanara, canadiana Leylah Fernandez, 19 ani, locul 73 WTA. Ca urmare a performantei de la US Open, britanica va urca pe…

- Jucatoarea britanica Emma Raducanu, 18 ani, locul 150 WTA, venita din calificari, si sportiva canadiana si Leylah Fernandez, 19 ani, locul 73 WTA, vor juca finala de simplu feminin la turneul de grand slam US Open. Raducanu a trecut in semifinale de Maria Sakkari din Grecia, locul 18 WTA si cap de serei…

- Jucatoarea americana de tenis Shelby Rogers a declarat ca se așteapta sa primeasca „9 milioane de amenințari cu moartea” dupa eliminarea în turul 4 al US Open de catre Emma Raducanu, relateaza CNN.Rogers a pierdut partida cu 2-6 1-6 la doar doua zile dupa o victorie spectaculoasa…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse a reusit sa acceada, in premiera, pe tabloul principal de simplu al turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, vineri, dupa ce a invins-o pe italianca Federica Di Sarra cu 6-3, 6-0, in ultima runda a calificarilor. Ruse (23 ani, 108 WTA),…

- Premiera mondiala a urmatorului film din seria James Bond, 'No Time To Die', va avea loc pe 28 septembrie la Royal Albert Hall din Londra, conform contului oficial de Twitter al filmului, informeaza AFP si PA Media/dpa. Ultima reprezentatie a lui Daniel Craig in rolul lui 007 a fost amanata…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa fara drept de apel de tanara jucatoare britanica de origine romana Emma Raducanu, cu 6-3, 7-5, sambata, in runda a treia a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Cirstea (31 ani, 45 WTA), care in turul anterior…