Cum a ajuns un pompier giurgiuvean „Salvatorul de onoare al anului”

- Plutonierul adjutant sef Cornel Ghincea, din cadrul Detasamentului de Pompieri Giurgiu, este „Salvatorul de Onoare al anului”, insigna onorifica fiindu-i acordata, joi, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, prin ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Distinctia…

- Un autoturism a lovit in plin o caruța aflata pe șosea. In urma coliziunii, un copil de 7 ani a decedat, iar alte 5 persoane sunt ranite. ”In seara zilei de luni, 14 noiembrie a.c., la ora 20.20, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor a fost sesizat cu privire la producerea…

- In incinta Inspectoratului General pentru Situații de Urgența a avut loc ceremonia Iieri de transmitere a tehnicii auxiliare de intervenție in situații excepționale din partea pompierilor voluntari din regiunea Vorarlberg, Republica Austria. In cadrul evenimentului au participat șeful IGSU, colonel…

- In primele doua zile ale lunii octombrie, pompierii maramureșeni au acționat la localizarea și lichidarea a trei incendii. Astfel, sambata, 1 octombrie, in jurul orei 22.10, doua echipaje de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighetu Marmației au intervenit la un incendiu izbucnit intr-o…