- Un politist de frontiera isi dedica intreg timpul liber copiilor din satele sarace ale judetului Vaslui, pe care ii invata sah si ii sprijina in continuarea educatiei, inclusiv in scenariul online.

- Un tanar de 28 de ani, care era cautat de autoritatile din Romania si Germania dupa ce ar fi comis un jaf armat, a fost retinut in Punctul de Trecere a Frontierei Albita din judetul Vaslui, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- DARURI DE LA EPISCOPIE… Bucuria Nasterii Domnului, materializata in daruri si ajutoare pentru cei mici, ajunge si anul acesta in casele a peste 3000 de copii din Episcopia Husilor, prin oamenii cu inima buna. A fost prima zi din cele doua saptamani (intre 7 decembrie si 18 decembrie) in care „ajutoarele”…

- Pandemia de COVID-19 afecteaza grav sanatații pe plan psihic. Cel mai recent caz care confirma acest lucru este cel al unui polițist de frontiera din Berezeni, județul Vaslui, care a ales sa-și puna capat zilele dupa ce suferise de infecție cu noul coronavirus. In ciuda faptului ca reușise sa invinga…

- Un polițist de frontiera a fost gasit mort in propria locuința, cu gatul taiat. Barbatul fusese declarat vindecat recent de noul coronavirus, insa o depresie crunta l-a cuprins dupa tratament, fiind și motivul pentru care se crede ca și-a pus capat zilelor intr-un mod atat de brutal.

- Criza sanitara are efecte dezastruoase asupra evoluției demografice in Romania, cele mai recente statistici aratand creșteri ale numarului de decese in perioada aprilie - septembrie 2020 fața de perioada similara a anului anterior. Fenomen ingrijorator este creșterea numarului de decese in randul copiilor…