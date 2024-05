Gheorghe Zamfir, celebrul naist roman cunoscut in intreaga lume, a fost in centrul unei drame financiare care a culminat cu pierderea averii sale din Franța. Daca celebritatea sa mondiala i-a adus satisfacții enorme in anii ‘80 și ’90, cel mai cunoscut naist al lumii a ramas fara mai nimic fiind executat de administrația fiscala franceza. A ramas fara banii din conturi, fara retribuții in urma drepturilor de autor, chiar și fara casa din Paris. Povestea, care a șocat atat admiratorii sai cat și publicul larg, scoate in evidența greutațile intampinate de artist in fața fiscului francez. Ascensiunea…