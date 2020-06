Culturi măturate de furtuna sahariană ♦ Vijeliile și praful saharian de acum o luna au lasat semne pe unde au trecut. ♦ Plantele prinse pe culoarul pe care s-a propagat furtuna și-au revenit, dar nu in totalitate, dezvoltarea lor fiind vizibil afectata. ♦ Din pacate pentru fermierul afectat, acesta nu va fi despagubit, deoarece reglementate drept calamitați sunt: seceta, grindina [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

