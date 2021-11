Cultura fizică împotriva vîrstei Se crede ca persoanelor in virsta le sint contraindicate exercitiiile fizice. Insa acest lucru nu este adevarat: recent a fost demonstrat ca astfel de exercitii pot fi foarte eficiente si la o virsta inaintata, si, prin urmare, daca se poate spune astfel, amina instalarea batrinetii. Exista o parere ca exercitii fizice sunt contraindicate persoanelor in virsta cu artrita. Dar studiul, efectuat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

