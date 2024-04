Stiri pe aceeasi tema

- Cum au descoperit polițiștii din Alba un autoturism furat din Marea Britanie. Șoferul, tras pe dreapta pentru viteza prea mare Polițiștii din Alba au depistat un tanar care conducea un autoturism ce figura ca fiind furat din Marea Britanie. Acesta a fost descoperit in timpul unei acțiuni a Biroului…

- O tanara din Alba, ranita intr-un accident rutier in Mediaș. Ce s-a intamplat O tanara de 26 de ani din județul Alba a fost ranita intr-un accident rutier produs in orașul Mediaș, județul Sibiu. Accidentul rutier s-a produs sambata, 2 martie 2024, pe strada Mihai Eminescu din Mediaș. Tanara este din…

- Șoferul care a produs accidentul mortal de marți din localitatea Dumbrava a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore pentru ca se afla la volan deși permisul de conducerea ii era suspendat. Acum magistrații au dispus plasarea acestuia in arest la domiciliu! Polițiștii clujeni l-au reținut pentru 24…

- Șoferul care ar fi produs accidentul mortal de marți din localitatea Dumbrava a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore pentru ca se afla la volan deși permisul de conducerea ii era suspendat.

- Accidentul rutier a avut loc luni, 5 februarie, pe un drum european din comuna vasluiana Zorleni. Un tanar de 18 ani a pierdut controlul volanului, s-a rasturnat de mai multe ori cu masina si a zburat la propriu prin parbriz. Vehiculul s-a rostogolit de cel puțin trei ori. La a doua rotație prin aer,…

- Un bebeluș și un tanar au murit in urma unui accident produs in județul Sibiu. O tanara este ranita grav.Accidentul a avut loc pe DN 14, la ieșirea din Copșa Mica spre Mediaș. Un barbat in varsta de 29 de ani, din Șeica Mare, in timp ce conducea un autoturism spre Mediaș, a pierdut controlul…

- Politistii orsoveni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, in comuna Ciresu, judetul Mehedinti. Astfel, sambata seara, un barbat in varsta de 54 de ani nu a adaptat viteza la conditiile de drum si a intrat cu masina intr-un stalp de beton, ulterior autoturismul rasturnandu-se…

- Totul s-a intamplat noaptea, in localitatea Oncești. In imaginile filmate de camerele de supraveghere din zona se vede cum mașina condusa de preot intra in plin in barbatul de pe strada, dupa care iși continua drumul ca și cand nimic nu s-ar fi intamplat. VIDEO AICI Din primele informații, preotul in…