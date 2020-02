Stiri pe aceeasi tema

- Asigurarea culoarelor speciale de debarcare in incinta aeroporturilor, distribuirea de masti pentru toti pasagerii si protectia personalului Postei Romane care manipuleaza corespondenta ce provine din zonele afectate de coronavirus sunt printre masurile care vor fi implementate in regim de urgenta…

- Reprezentanții Consiliului Național al Elevilor spun ca, vineri, au discutat la Ministerul Educației o hotarare de guvern privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor aferente transportului elevilor navetiști, dar ca acest document conține noi tarife maximale care nu vor permite decontarea…

- Se iau masuri speciale in Romania, in lupta cu epidemia de coronavirus. Prefectul Buzaului a facut un anunț ce i-a infuriat pe localnici. Oamenii ameninta cu proteste, daca autoritațile nu vor renunța la acest proiect.

- Zilele trecute a avut loc o ședința de lucru la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC), in privința stadiul lucrarilor pe care Romania trebuie sa le finalizeze pana la Campionatul European 2020. La intalnire au luat parte, printre alții, Lucian Bode, ministrul…

- Și in Romania autoritațile sunt pregatite sa intervina. Oficialii din Sanatate s-au intalnit din nou pentru a decide ce alte masuri sunt necesare impotriva raspandirii coronavirusului.

- "PSD someaza Ministerul Sanatatii si Guvernul Romaniei sa ia in serios recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si sa ia toate masurile necesare preintampinarii raspandirii coronavirusului din China, inclusiv prin demararea unor campanii de informare a populatiei privind masurile de…

Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a solicitat specialistilor in sanatate publica un plan de actiune suplimentar pentru prevenirea si limitarea