Stiri pe aceeasi tema

- Culița Sterp este preferat de romani atunci cand vine vorba despre evenimente, așa ca mulți miri scot sume mari de bani din buzunare pentru a se asigura ca fostul concurent de la Survivor Romania intreține atmosfera la nunți. Culița Sterp, preferat de romani. Artistul are agenda plina Culița Sterp este…

- Fericire mare in familia lui Culița Sterp. De cand a devenit parinte pentru prima oara, fostul Faimos de la Survivor Romania este in culmea fericirii, bucurandu-se de cea mai frumoasa perioada din viața sa alaturi de Daniela, logodnica lui, și baiețelul lor. Cand va avea loc botezul fiului sau. Cand…

- Survivor Romania a ajuns la final. Sambata, 10 iulie, are loc marea finala a sezonului 2 al celui mai urmarit reality-show din Romania. Zanni, Andrei Dascalu și Marius Craciun lupta pentru a caștiga marele premiu de 50.000 de euro. Cine va fi victoriosul care va ridica trofeul mult ravnit și va primi…

- Catalin Moroșanu dezvaluie acum adevaratul motiv pentru care nu s-a ințeles cu Zanni pe parcursul competiției „Survivor Romania”. Sportivul susține ca nu accepta comportamentul pe care tanarul artist il are, spera ca acesta sa ințeleaga ca „in viața nu este vorba numai despre bani și faima”.Catalin…

- Culița Sterp nu s-a putut abține și a rabufnit in mediul online. Fostul Faimos a spus adevarul despre cați bani a caștigat la Survivor Romania. Ce surpriza incredibila i-au facut producatorii competiției din Republica Dominicana. Fanilor nu le-a venit sa creada. Adevarul despre banii primiți de Culița…

- Una dintre minunile capitalismului, o companie care a devenit printre cele mai valoroase și cunoscute din lume, a luat naștere intr-un garaj. Celebra sintagma „visul american” i se poate potrivi și lui Steve Jobs, omul considerat un geniu, dar și un tip imposibil, un tiran, chiar și de catre cei mai…

- Dupa aproape 6 luni petrecute departe de casa si de familie, aflandu-se in competitia Survivor Romania, Culita Sterp s-a intors luni, 31 mai, in tara, unde a fost asteptat de cei dragi in aeroport.

- Noi dezvaluiri incredibile ies la iveala din culisele de la Survivor Romania. Condițiile extreme din cadrul celui mai dur reality-show din Republica Dominicana și-au spus cuvantul. Foamea, extenuarea fizica, presiunea competiției, caldura insuportabila și certurile din interiorul echipelor sunt doar…