Cuba autorizează investiţii străine în comerţ "Din cauza restrictiilor puternice carora le suntem supusi, investitii straine in comertul cu ridicata si cu amanuntul, reglementate de stat, vor permite largirea si diversificarea ofertei catre populatie si vor contribui la o relansare a industriei nationale", anunta intr-un mesaj postat pe Twitter ministrul cubanez al Economiei, Alejandro Gil. Guvernul cubanez urmeaza sa-si pastreze, insa, monopolul asupra comertului exterior. In prezent, investitiile straine in Cuba sunt autorizate numai in productia de bunuri, servicii si in cateva sectoare de activitate precum cel hotelier.

