Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Ada Popa este romanca sinonima cu o poveste de succes. La doar 33 de ani, aceasta a adunat in tolba o multime de reusite profesionale. A absolvit prestigioasa Universitate MIT din SUA, iar acum preda in aceeasi tara, la cea mai buna facultate de informatica din lume, cea de la Universitatea Berkley.…

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat ca nu exista nicio intentie de cenzura, in Romania, dar ca anumite organizatii neguvernamentale care au activitate in domeniu, pot face monitprizari, iar DSU de exemplu, poate veni imediat cu varianta oficiala. Aceste ONG-uri nu sunt platite din bani publici, a…

- Asociația Municipiilor din Romania, scrisoare-avertisment catre Guvern: Modificarea atribuțiilor ADR-urilor ar afecta puternic absorbția fondurilor europene Asociația Municipiilor din Romania, scrisoare-avertisment catre Guvern: Modificarea atribuțiilor ADR-urilor ar afecta puternic absorbția fondurilor…

- Liderul PNL Florin Cițu insista cu reducerea taxarii muncii in Romania. Cițu spune ca o reducere de 5% pe taxarea muncii va duce la creșterea salariilor cu 300 de lei pentru fiecare roman, masura care vine sa compenseze explozia facturilor. "O reducere de 5% ar insemna cam 300 de lei in plus…

- Fie ca ai un apartament nou sau locuiești de ceva timp in același spațiu, poți aplica in locuința ta conceptul de smart home. Acesta nu numai ca iți face viața mai ușoara, dar iți sporește confortul și te ajuta sa fii mai relaxat și mai fericit in cel mai important loc pentru tine: acasa.Daca…

- Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane aratand ca Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca a marcat implinirea unui vis al romanilor si desavarsirea unui ideal al unei natiuni demne. ”In fiecare an, la 24 ianuarie, romanii sarbatoresc…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu considera ca dupa liberalizarea prețului la energie „au fost batjocoriți oameni”. Jurnalistul a criticat vineri seara intr-o emisiune la Digi24 faptul ca pana acum nimeni nu a fost sancționat pentru facturile greșite trimise oamenilor.„In ce privește acest spectacol…

- „Un fenomen foarte periculos pentru Justiția din Romania, pentru coerența Justiției din Romania. E vorba de decizia CJUE. Prin aceasta decizie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene Europeana (CJUE), cu jumatate de gura, permite instanțelor din Romania sa incalce sau sa nu aplice deciziile Curții Constituționale.…