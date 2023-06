Stiri pe aceeasi tema

- Consultech Industrial Supplies susține invațamantul superior tehnic din Romania, contribuind la formarea specialiștilor din domeniul instalațiilor industriale in centre universitare de elita, capabile sa dezvolte și sa inoveze, pentru a ridica permanent calitatea și relevanța actului educațional. In…

- „Ținutul Manastirilor din Bucovina” este marele caștigator al premiului „Destinația Anului 2023 in Romania” in cadrul Galei care a avut loc joi seara la Palatul Culturii din Iași. Premiul pentru județul Suceava a fost primit de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a afirmat, la Forumul Administratiei Publice Locale organizat de PNL Iasi, ca actuala coalitie cu PSD reprezinta „singura formula matematica ce putea sa functioneze”, mentionand in acest sens ca lucreaza foarte bine cu liderii partidelor din alianta. „Suntem intr-o coalitie.…

- O mașina Ford fabricata in anul 1914 a fost adusa de proprietar la sediul RAR pentru inspecția tehnica perioada (ITP).Imagini cu mașina și detalii legate de performanțe și dotari au fost publicate pe peagina de pe Facebook a Registrului Auto Roman."Cand colegii de la RAR Iași ne-au…

- Avem mai multe orașe din Romania care sunt prezente in topul celor mai sigure locuri din lume. Enumeram Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, București sau Iași. Și topul conține peste 200 de orașe din intreaga lume. Și Baia Mare nu se afla printre ele și asta ne spune multe. Nu cred ca este o surpriza pentru…

- Gigantul german Continental da o noua lovitura in Romania! Grupul a deschis un nou sediu la Iași, o cladire care include laboratoare noi de testare auto și o parcare supraterana cu 210 locuri. De cand a patruns pe piața noastra, Continental a investit peste 2.2 miliarde de euro in activitațile din Romania.…

- Incep prin a marturisi ca sunt un mare sustinator al promovarii artei in spatiul public. Intr-un context social in care majoritatea oamenilor nu frecventeaza muzee, galerii sau alte spatii expozitionale, a aduce arte in mijlocul comunitatii este o modalitate de a expune publicul, de a-l obisnui si a-i…