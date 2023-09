Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a obtinut duminica posibilitatea de a incheia acorduri importante cu Vietnamul in domeniul semiconductorilor si al mineralelor rare, in timp ce natiunea din Asia de Sud-Est, care capata o importanta strategica, a ridicat relatia cu Statele Unite la cel mai inalt statut diplomatic,…

- Armenia a declarat miercuri ca va gazdui un exercițiu militar comun cu Statele Unite saptamana viitoare, o evoluție care ar putea irita Rusia, noteaza Reuters.Ministerul armean al Apararii a declarat ca scopul exercițiului „Eagle Partner 2023” din 11-20 septembrie este pregatirea forțelor sale pentru…

- Coreea de Nord a acuzat luni Statele Unite ca ii incalca spatiul aerian prin efectuarea de zboruri de supraveghere si a avertizat ca, desi Pyongyangul da dovada de retinere, astfel de zboruri pot fi doborate, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Actiunile militare provocatoare ale Statelor Unite…

- Statele Unite si China au "obligatia" de a-si gestiona relatia in mod responsabil, in pofida "dezacordurilor importante" dintre ele, a declarat, duminica, la Beijing, secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres."Ambele natiuni au obligatia de a gestiona…

- Blinken va incheia o vizita sa in China și s-ar putea intalni cu președintele Xi Jinping. Secretarul de stat american Antony Blinken s-a intalnit luni cu cel mai inalt diplomat chinez, Wang Yi, la inceputul celei de-a doua și ultima zi a vizitei sale la Beijing, menita a da asigurari ca numeroasele…

- UPDATE 08:18 - Autoritatile ucrainene au anunțat 16 morti si 31 de persoane date disparute, in urma distrugerii barajului Kahovka de pe fluviul Nipru, saptamana trecuta, scrie AFP. „Au murit 16 persoane: 14 in regiunea Herson si doua in regiunea Nikolaiev. 31 de persoane sunt in continuare date disparute”,…

- Xi Jinping l-a numit pe Bill Gates "un vechi prieten" si a spus ca spera ca vor putea desfasura impreuna activitati benefice atat pentru China, cat si pentru Statele Unite, in prima intalnire a liderului chinez cu un antreprenor strain din ultimii ani, relateaza Reuters.In cadrul unei intalniri la…