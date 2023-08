Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o saptamana „tacuta” dinspre FC Petrolul, dupa primul meci oficial al noului sezon al SuperLigii, cel de la Ploiești contra Universitații Clu, scor: 1-1 (1-1), și in perspectiva celui de-al doilea, de la FC Botoșani, de astazi, 24 iulie 2023, ora 18.30, singurul „zgomot” in municipiul reședința…

- Gabriela Firea a demisionat din funcția de ministru al familiei. Decizia acesteia vine dupa dezvaluirile din scandalul privind „azilele groazei”.Gabriela Firea a demisionat vineri din funcția de ministru al familiei, in urma unei discuții avute cu premierul Marcel Ciolacu. Potrivit informațiilor Libertatea,…

- Sportivii din lotul Romaniei au obtinut, vineri, inca trei medalii la Campionatul European de Biatlon, Triatlon si Laser Run de la Munchen.Dupa succesul de joi al lui Alexandru Ion, care a castigat medalia de aur la biatlon masculin seniori, vineri delegatia tricolora a mai obtinut trei medalii,…

- Sportiva romana Maria Magdalena Pantiru a castigat medalia de bronz la cat. 65 kg, vineri, la Campionatele Europene de lupte Under-20 de la Santiago de Compostela (Spania), dupa ce a invins-o pe germanca Gerda Barth in meciul decisiv.Joi, Pantiru a pierdut in sferturile de finala in fata polonezei…

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Prezent in studioul GSP Live este Lucian Goge (31 de ani), ultima oara la Metaloglobus, in Liga 2. Goge este unul dintre cei mai apreciați jucatori care a trecut pe la Rapid, contribuind din plin la revenirea giuleștenilor din Liga…

- Petrolul, club care a terminat play-out sezonului trecut pe locul 2, a anunțat azi desparțirea de 5 jucatori. Intr-un comunicat postat pe Facebook, formația antrenata de Florin Parvu a anunțat ca 5 jucatori vor pleca. Astfel, lui Octavian Valceanu, Florin Borța, Cosmin Tucaliuc și Ricardo Grigore le-au…

- Dupa infrangerea cu FCU Craiova, cu 2-1, FC Argeș a ramas penultima in clasament, cu 21 de puncte, poziție direct retrogradabila. Pentru a merge la baraj, argeșenii trebuie sa caștige in ultima etapa din play-out cu Petrolul, iar Chindia sa nu invinga pe FC Voluntari. Citește și: FC Argeș, campioana…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Prezent in studioul GSP Live este antrenorul celor de la Progresul Spartac, Andrei Erimia, echipa care va disputa barajul pentru menținerea in Liga 2 contra celor de Metaloglobus București. Barajul se disputa in format tur-retur,…