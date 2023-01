Cu „lupul” la radiolog: Doua/ Copil cuminte George Marin 21 de ani, inalt pentru un fundaș lateral, bine legat, capitan al echipei U23 a Coastei de Fildeș, pentru prima data la un club in afara țarii sale, Seniko Romeo Doua a debutat oficial la Petrolul in meciul de la Mioveni. Starnit de una din descrierile publice pregatite pentru prezentarea jucatorului, aparatul nostru cu Raze Pix l-a trecut sub radiografie. Doua nu a avut parte de un meci foarte solicitant pentru el. Majoritatea acțiunilor gazdelor s-au desfașurat pe partea opusa lui, in stanga, prin zona lui Mathaus. Plus ca, la reluarea jocului cu lovitura de poarta, nu s-au mai… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul a incheiat stagiul din Antalya cu o infrangere, prima din acest an, suferita in fața ocupantei poziției a patra din prima liga poloneza, Pogon Szczecin. „Lupii” n-au fost deloc departe sa incheie cantonamentul cu un bilanț perfect. Vreme de aproape o ora, elevii lui Nicolae Constantin s-au…

- Petrolul s-a impus in primul test al anului, desfașurat ieri, la Side, in compania formației azere de prim-eșalon PFC Turan Tovuz. Formația ploieșteana a caștigat cu scorul de 3-2 (2-1), golurile fiind inscrise de catre Gicu Grozav (27, 42) și Bart Meijers (52). Dupa patru zile cu cate doua antrenamente,…

- George Marin Imediat ce am introdus numele lui Istvan Kovacs in computerul aparatului cu Raze Pix pentru a desemna jucatorul supus radiografiei, raspunsul returnat de mașinarie a fost clar și cu explicație: Irobiso, sa vedem daca il elimina iarași. Ei bine, Kovacs nu l-a eliminat pe Irobiso, deși au…

- Petrolul Ploiești joaca acasa cu FCU Craiova 1948, de la ora 14:30, in etapa #21 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! Petrolul - FCU Craiova, live de la ora 14:30 Click AICI pentru statistici!…

- Universitatea Craiova și-a atins obiectivul in meciul susținut luni seara, in deplasare, cu CS Mioveni, și doar atat! Alb-albaștrii s-au impus cu 1-0 in fața ultimei clasate, dupa o evoluție slaba, chiar jenanta, chinuitoare, in repriza secunda. Au demonstrat ca se acutizeaza lipsa de forma și ca fara…

- Cu conducerea și membrii fondatori scindați, intr-un scandal ”cat casa”, cu acuzații foarte grave, jucatorii petroliști dau dovada de caracter și obțin o victorie extrem de importanta! Un succes care aduce și mai multa liniște in plan sportiv: 2-0 in meciul cu Universitatea Cluj, cu goluri marcate in…

- Petrolul și UTA se intalnesc astazi, de la ora 18:00, in etapa cu numarul 17 din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Petrolul - UTA, live de la 18:00 Click AICI pentru cele mai importante statistici Petrolul - UTA, echipe probabile Petrolul:…