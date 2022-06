Stiri pe aceeasi tema

- Trei alimente care te ajuta sa te bronzezi mai repede. Un bronz frumos și uniform al pielii, fara sa te expui ore in șir la soare, este ceea ce oricine iși dorește. Insa specialiștii susțin ca și alimentele iți vin in ajutor in acest sens. Soarele și ultravioletele pot dauna pielii foarte mult, astfel…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a prezidat, astazi, prima reuniune a Comitetului interministerial privind schimbarile climatice, a carui infiintare si functionare reprezinta jalon in PNRR.Dezbaterile din cadrul reuniunii de la Palatul Victoria s au axat asupra mandatului Romaniei in contextul Pachetului…

- Galbenelele sunt primul remediu la care ar trebui sa ne gandim atunci cand ne confruntam cu o problema la nivel extern: o rana, o taietura, o julitura sau orice fel de leziune. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat …

- FOTO| „CDIdei in Povești” la Liceul Teoretic Teiuș, din Alba: Elevii iși pot dezvolta un stil de viața sanatos, prin intermediul poveștilor FOTO| „CDIdei in Povești” la Liceul Teoretic Teiuș, din Alba: Elevii iși pot dezvolta un stil de viața sanatos, prin intermediul poveștilor Aflat la cea de-a doua…

- Drumurile de slaba calitate, care se strica frecvent, au legatura directa cu slaba calitate a materialelor folosite. Piatra, in mod special, are un rol insemnat. Este situatia in care „ieftin” nu inseamna si „bun”.

- Paula Seling se mandrește cu stilul ei de viața sanatos. Cantareața in varsta de 43 de ani a decis in urma cu 11 ani sa devina vegana. Acum are o alimentație fara carne, oua, lactate, consuma multe fructe și legume care ii dau energia necesara pentru a face zilnic sport. Intr-un interviu pentru click.ro…

- Casa Judeteana de Pensii anunța faptul ca, o noua categorie de muncitori romani va putea intra mai repede in pensie. Acest drept este reglementat prin apariția Legii 74/2022 care completeaza art. 30 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Astfel ca, lucratorilor romani care au…

- Fabrica Antibiotice Iasi a anunțat ca a inceput sa distribuie pastile de iodura de potasiu catre toate Direcțiile de Sanatate Publica din țara. Este vorba despre peste 30 de milioane de comprimate de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!