Cu ce se mai confruntă românii In emisiunea ”Sa vorbim despre tine”, din 8 noiembrie 2023, Gabriela Calițescu i-a avut invitați pe d-na senator Diana Iovanovici-Șoșoaca și dl Ștefanel Dan Marin. S-au dezbatut subiectele cele mai importante, din Romania, și nu numai. De la situația bolnavilor de cancer din țara noastra, a fost comentata ultima statistica ceruta de Nașul Tv Ministerului Sanatații și I.N.S.P. Situația este dramatica și absurda, in același timp, pentru ca Ministerul Sanatații, in frunte cu ministrul Alexandru Rafila, nu are o statistica a pacienților vindecați de cancer. Un lucru incredibil! Emil Cirjan producator… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

