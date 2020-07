Stiri pe aceeasi tema

- Bunatatea trebuie inmulțita. In fiecare zi. Acesta este secretul victoriei binelui asupra raului, care este peste tot și alaturi. Un astfel de principiu urmeaza cunoscutul showman, moderator de evenimente, deținator al titlului "Cel mai bun moderator din lume", poetul-improvizator, patriotul Pavel Duganov…

- "DNA claseaza cauza deschisa in baza denunțului formulat de Pintea Ionuț impotriva senatorului Pop Liviu Marian intrucat fapta nu exista”, este decizia procurorilor anticoruptie, citata de Mediafax. Sorina Pintea va fi judecata sub controlul judiciar dupa ce judecatorii au admis contestatia DNA…

- Masina a fost scoasa din apa cu ajutorul scafandrilor din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea. Polițiștii din cadrul „Serviciului Investigații Criminale Constanța” au gasit autoturismul care ar fi fost folosit la comiterea faptei in lacul Tașaul și, in cursul zilei de marți, 26…

- Cunoscutul showman, moderator de evenimente, deținator al titlului "Cel mai bun moderator din lume", poetul-improvizator, patriotul Pavel Duganov a inregistrat un video emoțional, adresindu-se celor care se ocupa cu inlocuirea valorilor, incercarea de a redenumi Ziua Victoriei. Pavel Duganov a citit…

- Cunoscutul showman, moderator de evenimente, deținator al titlului "Cel mai bun moderator din lume", Pavel Duganov, la cea de-a 75-a aniversare a Victoriei a hotarit sa faca tuturor un cadou – versuri de Constantin Simonov, "Așteapta-ma" (Жди меня), in interpretarea prietenilor sai - artiști și cintareți…

- Presedintele Tribunalului Brasov, Gabriela Ciolacu, a anuntat ca instanta a admis solicitarea Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, privind arestarea barbatului inculpat pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, scrie agerpres.ro. "Ca stare de fapt se retine ca, in dimineata zilei…

- Cunoscutul showman, moderator de evenimente, deținatorul titlului "Cel mai bun moderator din lume", Pavel Duganov, și-a impartașit emoțiile pozitive dupa voluntariatul impreuna cu Primaria Chișinau și livrarea produselor alimentare la domiciliu pensionarilor și invalizilor, subliniind ca a face bine…

- FURT…Un tanar a dat lovitura vietii sale chiar in ziua de Paste. El a intrat in scara unui bloc, situat in apropierea Politiei Judetene, a stat cateva minute, apoi a iesit pe o bicicleta si s-a facut nevazut. In momentul in care mama copilului a observat ca bicicleta a disparut, a alertat oamenii legii.…