- In raport cu dolarul american, bitcoin se afla in prezent la 66.700 de dolari, la doar 4% de maximul istoric. Daca prețul continua pe traiectoria actuala, este posibil sa atinga 69.000 de dolari și un nou maxim istoric fața de dolarul american in cursul acestei saptamani.Forța motrice din…

- Incertitudinile economice, somajul, locurile de munca prost platite sau cresterea pretului locuintelor sunt o parte dintre cauzele pentru care femeile raman insarcinate mai tarziu sau au mai putini copii decat si-au dorit initial.

- Andreea Marin și Ștefan Banica au format unul dintre cele mai celebre și stabile cupluri din Romania. Din nefericire, cei doi au divorțat cu ani in urma, insa au pastrat o relație buna de dragul fiicei lor, Violeta. Relația din Andreea Marin și Ștefan Banica dupa divorț Andreea Marin este una dintre…

- Directorul artistic și prim-dirijorul Orchestrei naționale de muzica populara „Lautarii”, maestrul Nicolae Botgros, Artist al Poporului, laureat al Premiului Național, deținator al ”Ordinului Republicii”, considerat ”magician al viorii”, a implinit 71 de ani. Nicolae Botgros s-a nascut in 1953 in satul…

- Ideea de a folosi electricitatea asupra oamenilor poate sa sune pentru unii ca o pagina dintr-un roman Science Fiction. Din aceasta cauza, mulți sunt surprinși sa descopere ca utilizarea acestei forme de energie electrica in domeniul medical are o istorie mult mai indelungata chiar și decat becul. Doar…

- Oamenii de stiinta de la universitatea americana Tulane reusesc progrese cheie in dezvoltarea unui model pentru studierea unei ciuperci care provoaca pneumonia Pneumocystis la pacientii imunodeprimati si la copii. Ciuperca a fost recent inclusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) printre primii…

- Subvarianta JN.1 a tulpinii Omicron a fost clasificata drept „varianta de interes" de catre Organizația Mondiala a Sanatații, din cauza „raspandirii sale in creștere rapida", scrie BBC.JN.1 a fost descoperita in multe țari din intreaga lume, inclusiv in India, China, Marea Britanie și Statele Unite.Riscul…

- VIDEO: Descoperiri arheologice importante, inregistrate dupa restaurarea bisericii evanghelice din Calnic, monument istoric UNESCO Restaurarea bisericii evanghelice din Calnic, parte a ansamblului istoric din localitate, ce se afla in patrimoniul UNESCO, a dezvaluit detalii arheologice importante. Specialiștii…