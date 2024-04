Stiri pe aceeasi tema

- Zsombor Meszaros, deținutul evadat de sub escorta, marți, in timp ce se afla la o clinica din București, pentru un consult medical, a fost prins miercuri dimineața, pe șoseaua de centura a Oradei.

- Autorul crimei de la Timisoara, unde o studenta, de doar 21 de ani, a fost descoperita vineri decedata in urma mai multor lovituri de cutit,... The post Ucigașul studentei la medicina de la Timisoara si-a recunoscut fapta appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Adrian Buleu, condamnat la 15 ani de inchisoare pentru uciderea lui Abel Apostol, in primavara anului 2013, a solicitat sa fie eliberat condiționat din inchisoare.... The post Adrian Buleu a solicitat sa fie eliberat condiționat. A recunoscut in inchisoare ca l-a ucis pe Abel Apostol appeared first…

- Un proiectat din Alba care a incercat sa obțina bani de la o alta persoana, susținand ca ii poate rezolva intrarea in legalitate cu o construcție din Alba Iulia, a fost condamnat penal pentru trafic de influența.

- Un tanar de 20 de ani, din localitatea bihoreana Petreu, a fost reținut de polițiștii din Marghita și predat Penitenciarului din Oradea, unde va executa o pedeapsa de un an și 3 luni de inchisoare pentru furt.

- Acuzat ca ar fi violat o fetița de 7 ani, antrenorul de inot de la CS Dinamo și-a recunoscut fapta in fața procurorilor. Potrivit gsp.ro, aflandu-se in arest preventiv pentru 30 de zile, Ștefan Cam a fost audiat de procurori, recunoscandu-și fapta dupa ce anchetatorii i-au spus ca au intrat in posesia…

- Un jandarm care a furat mancare dintr-un magazin a scapat de urmarirea penala. Magistrații au fost indulgenți in acest caz. Procurorii de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Cluj-Napoca au decis ca, deși fapta exista, nu exista un interes public pentru continuarea urmaririi penale, astfel ca…