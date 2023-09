Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei susține ca inca nu și-a asumat raspunderea pe proiectul de lege al Guvernului, iar actul normativ ar puta cunoaște modificari. Ciolacu a subliniat ca in niciun moment Executivul nu a vrut sa impozite caștigurile de la nunți și botezuri.

- Masurile pe care Guvernul le va lua si probabil le va anunta saptamana viitoare vor trebui sa pastreze coeziunea sociala, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Dezechilibrul fiscal-bugetar al Romaniei este in mod categoric si recunoscut ca fiind principala…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, luni, ca in aceasta saptamana vor fi publicate in transparenta publica, pe site-ul Guvernului, masurile fiscale pe care urmeaza sa isi asume raspunderea in Legislativ. El a mai precizat ca a fost o propunere in coalitia de guvernare ca tichetele de masa sa fie acordate…

- Deputatul PNL de Alba, Alin Ignat: Biroul Politic Național al PNL a decis astazi ca nu susține angajarea raspunderii Guvernului pe masurile fiscale Deputatul PNL de Alba, Alin Ignat: Biroul Politic Național al PNL a decis astazi ca nu susține angajarea raspunderii Guvernului pe masurile fiscale Deputatul…

- In contextul masurilor fiscale care vizeaza modificari de taxe și impozite propuse de Guvern pentru a acoperi deficitul bugetar, peste 60% dintre angajații romani se declara foarte ingrijorați de impactul negativ asupra veniturilor personale, a puterii de cumparare, dar și a stabilitații economice a…

- Oficialii de la București trebuie sa primesca intai acordul Comisiei Europene atat pentru modificarile la legea pensiilor speciale, cat și pentru masurile fiscale, ceea ce inseamna ca orice vot inainte de avizul Bruxelles-ului este inutil. Pana la sfarșitul lunii, reprezentanții Guvernului vor merge…

- `Documentul-bomba` cu masurile fiscale, doar o varianta veche de lucru a guvernului Documentul modificarilor fiscale, prezentat recent in spațiul public, este o forma mai veche a propunerilor lansate de guvern, sustin surse guvernamentale. Chiar daca nu mai este de actualitate, a fost prezentat de…

- Printre acestea se numara majorarea salariului minim al angajatilor din constructii, in paralel cu eliminarea scutirii de la plata contributiei de sanatate pentru cei care lucreaza in acest domeniu, dar si pentru cei din agricultura si industria alimentara. De asemenea, se discuta despre instituirea…