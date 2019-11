Stiri pe aceeasi tema

- Alex Mitrita a marcat din lovitura libera in minutul 5 al partidei dintre New York si Toronto. In urma acestui rezultat, New York City FC ramane pe primul loc in Conferinta de Est din MLS, in timp ce Toronto ocupa locul 4. "Mitrita face toti banii", scrie New York City FC pe Twitter dupa reusita…

- Vasile Blaga are probleme mari in dosarul de coruptie in care este acuzat de traficul de influenta pe fondul alegerilor, asta dupa ce omul de afaceri Horatiu Berdila a recunoscut tot in fata anchetatorilor DNA si a returnat si banii constatati drept prejudiciu de catre acestia.Legat tot de…

- Joseph Daul, președintele Partidului Popular European, aflat într-o vizita la Chișinau, a îndemnat-o pe prim-ministrul Maia Sandu sa „vina cu idei de proiecte” și a promis ca Bruxelles-ul le va finanța. Îndemnul a fost lansat astazi, dupa vizita celor doi…

- Banii pot fi o tentatie si poate ca nu le este tocmai usor celor care gasesc sume consistente sau bunuri de valoare sa aleaga calea legala, si morala, de a-i restitui proprietarului sau de a-i duce la politie. In judet au fost mai multe cazuri care au demonstrat spiritul civic al maramuresenilor in…

- Primaria si principalele institutii din subordine au facut achizitii de peste 75 milioane lei in primul semestru al acestui an. Din aceasta suma, 80- din bani au fost castigati de firme prin licitatie, iar restul de 20- au fost incredintari directe. In jurul contractelor graviteaza circa 500 de firme,…

- Deputatul PSD Dorel Caprar arata ca vara se apropie de sfarșit, dar lucrarile anunțate de Consiliul Județean Arad la drumurile județene intarzie sa apara. Deși promisiuni au primit cu nemiluita din partea autoritaților, cetațenii sunt nevoiți sa circule pe aceleași drumuri pline de gropi, iar speranțele…

- Poliitii brileni au reuit so depisteze în trafic pe o femeie la scurt timp dup cei însuise pe nedrept o sum de bani dintrun portofel uitat întrun centrul comercial din Brila.Miercuri 21.08.2019 în jurul orei 1840 poliitii au fost sesizai de ctre o femeie în vârst de 37…

- Veste importanta pentru gorjeni. Daca ai platit contributia la sanatate pentru anii 2015-2017 trebuie sa știi ca iți poți cere banii inapoi. Guvernul trebuie sa returneze peste un miliard de lei. Acest lucru se intampla dupa ce in luna mai, autoritatile au decis sa anuleze contributia la sanatate…