De ce, de obicei, pușculița are formă de porcușor? Motivul este incredibil Care dintre noi nu a avut in copilarie o pușculița in forma de porcușor? Te-ai intrebat vreodata, insa, de ce tocmai acest animal a fost ales pe post de pușculița? Ce legatura este, de fapt, intre bani și acest animal. Banii reprezinta principalul mijloc prin care se pot plati bunurile și serviciile facute. In antichitate, veniturile erau formate din monede, iar de-a lungul timpului, cum evoluția tehnologiei a facut posibila printatul hartiei și apariției bancnotelor, banii au suferit diferite modificari. Economisirea reprezinta un obicei care face parte din educația financiara a fiecarui… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banii reprezinta principalul mijloc prin care se pot plati bunurile și serviciile facute. In antichitate, veniturile erau formate din monede, iar de-a lungul timpului, cum evoluția tehnologiei a facut posibila printatul hartiei și apariției bancnotelor, banii au suferit diferite modificari.Economisirea…

- Primaria Lugoj (Timiș), care a obținut o finanțare de 150 de milioane de euro pentru construirea unui spital, cu bani din PNRR, a anulat licitația pentru construirea spitalului dupa ce singurul ofertant ramas in cursa (o asociere romano-turca) a fost descalificat.

- Patinatoarea rusa Kamila Valieva, suspendata drastic pentru dopaj, a pus testul sau cu rezultat pozitiv pe seama unui desert cu capsuni pregatit de bunicul ei pe un tocator pe care acesta il folosea pentru a-si zdrobi pastilele, a anuntat miercuri Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), potrivit Reuters.…

- Elevii Colegiului National ”Mihai Eminescu” din Buzau care invata de mai bine de 4 ani in spatiul unui fost liceu industrial, din cauza lucrarilor de reabilitare in care a intrat cladirea-monument a colegiului, studiaza in sistem online de o saptamana deoarece cladirea in care se tin cursurile este…

- Emil Boc anunța ca vrea sa cumpere Hotelul Continental, indiferent de preț. Primaria Cluj-Napoca a incheiat anul 2023 cu un excedent bugetar de circa 480 de milioane de lei (96.4 milioane euro) din bugetul de dezvoltare. Banii reprezinta un „fond de rulment”.Potrivit edilului, fondurile nefolosite reprezinta…

- Ministrul Sanatatii a fost intrebat luni despre situatia platilor pentru medicii de familie care au facut lucrari in cabinete, prin PNRR. ”Sa nu facem generalizari, eu inteleg ca acum este o perioada de efervescenta, toata lumea are plangeri, reprosuri care se adreseaza Ministerului Sanatatii, CNAS,…

- In randurile de mai jos iți vom explica ce reprezinta datul la grinda al copilului in prima zi din an. Este un obicei vechi din zona Olteniei, dar care se respecta și in prezent in unele zone din Romania. Iata ce spune aceasta tradiție de pe vremea bunicilor!

- Locul crimei a fost imediat impanzit de polițiști și criminaliști care trebuie sa stabileasca acum cum s-a intamplat totul. Trupul tanarului de 25 de ani a fost transportat la medicina legala pentru necropsie. Ucigașul, de aceeași varsta cu victima, le-ar fi spus anchetatorilor motivul pentru care a…