- Primarul Capitalei a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de presa, ce parere are despre afirmatia ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a declarat ca este dispus sa cedeze metroul Primariei Capitalei, cu tot cu buget. “Sintagma asta, cu tot cu buget, e ceva foarte recent. Am mai avut…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca isi mentine promisiunea facuta la sfarsitul anului 2022 conform careia in anii 2023 si 2024 Romania va avea 250 de noi kilometri de autostrada si drum expres, transmite News.ro. In prezent, sunt finalizati 88 de kilometri din totalul de 250 promisi…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca isi mentine promisiunea facuta la sfarsitul anului 2022 conform careia in anii 2023 si 2024 Romania va avea 250 de noi kilometri de autostrada si drum expres. In prezent, sunt finalizati 88 de kilometri din totalul de 250 promisi atunci de Grindeanu,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca in 1 februarie va incepe proiectarea Sectiunii 3 a A8 Leghin-Targu Neamt, care are aproape 30 de kilometri, si va fi urmata de constructia propriu-zisa care va avea o durata de 24 de luni. Valoarea contractului este de 1,56 miliarde de lei fara…

- Dupa multiple amanari și așteptari, sambata, 30 decembrie, la ora 12.00, a fost deschisa circulația pe primii 8,7 km din ramura sudica a Autostrazii de Sud a Bucureștiului. Aceasta bucata de autostrada, care face parte din Lotul 2 construit de compania turca Alsim Alarko, era promisa pentru inaugurare…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca sunt probleme cu plata facturilor pentru lucrarile care se deruleaza și a subliniat ca cei care susțin contrariul sunt "unii care n-au dat nici macar un kilometru de autostrada in circulatie in gloriosul mandat de opt luni".

- Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca exista bani in buget pentru ca aceste investitii in infrastructura sa nu aiba nicio sincopa. “Am vazut ca tot se chinuie cativa, care n-au dat nici macar un kilometru de autostrada in circulatie in gloriosul mandat de opt luni,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, dupa vizita la lucrarile pe Autostrada A0 Sud, ca lotul 2 este aproape finalizat, sunt la 95% progres si are toate asigurarile din partea constructorului, ca pe lotul 3, partea care se duce pana la DN4, la drumul spre Calarasi, sa se termine…