Ilinca Dandoczi: În Turda ai două variante: Ori stai în trafic, ori îți strici mașina! Știu ca problema traficului și a strazilor din Turda a tot fost dezbatuta, atat pe platformele de socializare, cat și in mass-media, dar am impresia ca lucrurile merg din rau in mai rau. Practic, in Turda ai doar doua variante cand vine vorba de circulația mașinilor. Ori stai in trafic de astazi pana maine, ori iți rupi mașina pe strazile adiacente in incercarea de a evita traficul. Și eu sunt șofer și de obicei am foarte multa rabdare in trafic și adevarul e ca nici nu prea ies cu mașina pana pe la ora 19.00, dar astazi am avut ghinionul sa am treaba in oraș undeva in jurul orei 11.00 și tot… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar sucevean vrea asigurari de la arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic , ca este normal la cap. ”Vreau sa va intreb, este greșit din partea unui tanar creștin, daca simt ca nu vreau relație, nu vreau sa ma casatoresc și nu vreau nici copii? Aștept raspunsul ințelept al Inaltpreasfinției…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca a primit impactul bugetar pentru neimpozitarea pensiilor de 2.000 și 3.000 de lei, acesta fiind de doua miliarde lei.„Doua miliarde. Aștept de la ministrul Finanțelor (calculele daca iși permite statul sa plateasca n.r.). Este normal. Daca ma intrebați de decizia…

- Se pare ca Poliția Locala Turda ori nu ține cont de lege, ori are șoferi care nu cunosc regulile de circulație, deoarece, o data la ceva timp trebuie sa faca o „pozna” și sa apara in atenția publica. Ieri, un turdean a surprins o mașina de Poliție Locala care circula pe interzis pe strada Colșca din…

- Un accident spectaculos a avut loc, joi dupa-amiaza, in municipiul Buzau, pe fondul unei neacordari de prioritate. Unul dintre autoturismele implicate s-a dat de mai multe ori peste cap. Coliziunea s-a produs pe strada Caraiman, la intersecție cu strada Mihai Eminescu

- In fiecare luna, Luana lasa in plicurile in care parinții iși țin banii imparțiți pentru diverse cheltuieli cateva sute de lei. Deși au pensii care se apropie de 2700 de lei, Luana știe ca abia se descurca cu banii. Pensia medie lunara, pe care INS a comunicat-o marți, a fost in aceasta toamna de 2117…

- Ce sa mai spuna locuitorii din Bacau? Acum ca banci au… Cum? Nu sunt așezate c-a lumea? De parca autobuzul nu poate fi așteptat… și cu spatele. Stai pe banca și fie ești foarte atent, fie te-o anunța cineva! Mai, nene, hai sus, c-a venit autobuzu!` Te intorci cu fața, te uiți, il iei bine, daca nu,…

- Primarul fugar din Baia Mare Catalin Cherecheș, prins de polițiști germani, nu ar fi mers intamplator in Germania. In Germania avea banii pe care i-a carat acolo in mai multe tranșe, bani pe care i-a depozitat in locuințele deținute acolo de mama sa și de matușa lui. Se vehiculeaza ca suma din Germania…

- Doua fetițe de 4 și 13 ani au fost ranite intr-un accident petrecut in zona Unirea. Mama lor aflata la volan, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat intr-un cap de pod. Accidentul s-a produs luni, 6 noiembrie, in jurul orei 16,10 pe strada Avram Iancu din localitatea Unirea. Potrivit…