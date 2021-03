Stiri pe aceeasi tema

- Frank Porschke va prelua funcția de CEO incepand cu data de 1 aprilie 2021Tim Beaudin se retrage ca urmare a unui plan strategic de tranziție P3 Logistic Parks (P3), investitor, proprietar, dezvoltator și manager pe termen lung de proprietați logistice europene, anunța numirea lui Frank Porschke in…

- FREE NOW, lider european de servicii multimodale de mobilitate, se implica in lupta impotriva Covid-19 printr-o inițiativa unica de susținere a infrastructurii de vaccinare din Romania și din alte 7 țari in care iși desfașoara activitatea – Germania, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Grecia și Polonia.…

- Boeing anunta ca va incepe sa livreze avioane comerciale capabile sa zboare cu 100% biocombustibil pana la sfarșitul deceniului, transmite The Guardian. Compania a desfasurat primul zbor comercial din lume folosind biocombustibil in 2018.Compania considera ca reducerea efectelor asupra mediului cauzate…

- Boeing anunta ca va incepe sa livreze avioane comerciale capabile sa zboare cu 100% biocombustibil pana la sfarșitul deceniului, transmite The Guardian . Compania a desfasurat primul zbor comercial din lume folosind biocombustibil in 2018. Compania considera ca reducerea efectelor asupra mediului cauzate…

- Cristian Ghinea, ministrul investițiilor și proiectelor europene, și Claudiu Nasui, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, anunța deblocarea celor trei masuri de finanțare pentru antreprenori, lansate in contextul pandemiei COVID-19, potrivit unui comunicat al Ministerului Fondurilor…

- Compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox a fost desemnata sa administreze proiectul de birouri Floreasca Park situat in zona Floreasca – Barbu Vacarescu din nordul Bucureștiului, cel mai mare hub de afaceri din Capitala, potrivit unui comunicat de presa. Cushman & Wakefield Echinox…

- Comunicat BAAR “No matter what” este noul concept de comunicare și laitmotivul sub care se vor desfașura activitațile de promovare ale BAAR in anul 2021. Prin intermediul noului concept, BAAR (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania) iși propune sa comunice intr-o maniera diferita, inovatoare…

- Intr-o perioada in care invațamantul depinde mai mult ca niciodata de tehnologie, elevii de la Școala Generala Vasile Parvan din Huruiesti, județul Bacau, au primit o șansa in plus la educație. Compania de taxi și ridesharing FREE NOW a donat laptopuri, monitoare și mobilier școlar, atat de necesare…