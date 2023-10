Stiri pe aceeasi tema

- Parcurs perfect pentru junioarele noastre! CSM Unirea Alba Iulia U15 – Fotbal Feminin Baia Mare U15: 1-4 (1-1) Etapa a 4-a a adus o noua victorie concludenta pentru junioarele U15 din Baia Mare, de data aceasta in deplasare cu reprezentanta clubului CSM Unirea Alba Iulia (meciul a avut loc la Petresti,…

- In Maramureș vom avea, cel mai probabil de anul viitor, un sistem de colectare a deșeurilor plutitoare. Este vorba despre un proiect pilot care se desfașoara in doua etape. Intr-o prima faza se lucreaza la sistemul de colectare a deșeurilor plutitoare de pe Someș din localitatea Odoreu din județul Satu…

- FCSB ramane lider in Superliga, dupa 5-2 in deplasare cu Sepsi Sursa articolului: FCSB a invins fara emoții Sepsi, in deplasare, in etapa a 10-a! Oaspeții iși consolideaza poziția de lider Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Echipa de fotbal al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare ramane neinvinsa in acest sezon al ligii a 3-a, insa pierde doua puncte prețioase dupa meciul etapei a 4-a. Elevii antrenați de cuplul Cosmin Iuhas-Florin Fabian au jucat sambata in deplasare pe Stadionul Someșul din Satu Mare impotriva…

- CS Minaur a debutat cu dreptul in actuala ediție a Ligii Florilor. In prima etapa echipa din Baia Mare a trecut de Magura Cisnadie, iar acum in etapa a II-a baimarencele au au adversar mult mai dificil. Rapid București nu vrea sa piarda aceasta partida, la fel fetele din Baia Mare. Va fi un meci echilibrat,…

- Liga 3, etapa a doua: Metalurgistul Cugir, CSM Unirea Alba Iulia și Industria Galda – jocuri interne, deplasare pentru CSU Alba Iulia In runda secunda a Seriei a 9-a din Liga 3, doar CSU Alba Iulia, dintre conjudețene, evolueaza pe terenuri straine, celelalte 3 combatante avand partide in fața fanilor.…

- Lucrarile la sistemul de colectare a deșeurilor plutitoare de pe raul Someșul Mare sunt in plina desfașurare. Acesta este amplasat in localitatea Beclean din județul Bistrița-Nasaud, in amonte de podul pietonal care asigura legatura intre Beclean și Beclenuț, anunța Administrația Bazinala de Apa Someș…

- Casa Fotbalului a gazduit tragerea la sorți a țintarului Ligii 1 Feminin, sezonul 2023/2024! Totodata, și țintarul Ligii 2 Feminin a fost hotarat prin tragere la sorți. ETAPA 1 (26 august 2023) CSM Alexandria – Farul Constanța CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud – ACS Ladies Targu Mureș Politehnica Timișoara…