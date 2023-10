Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 31-a ediție a Festivalului International de Film de Scurtmetraj Alter-Native va avea loc la Targu Mureș in perioada 1-5 noiembrie. Din cele aproape 900 de de scurtmetraje inscrise in etapa de preselectie, 38 de productii au fost selectate pentru a intra in competitia finala. Filmele provin…

- Echipa de futsal din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, recent promovata in Liga I, a intalnit cealalta promovata, Mausolelul din Marașești, intr-un meci disputat pe teren propriu. Partida s-a incheiet cu victoria formației vizitatoare, care s-a impus cu scorul de 5-1. „Baieții antrenați…

- Liga Studenților din Targu Mureș deruleaza, incepand de azi, 25 septembrie, și pana in 20 octombrie, programul educațional „Micii sanitari" in patru școli din Targu Mureș. Studenții le transmit elevilor din clasele a II-a, a III-a și a IV-a informații care ii vor ajuta sa fie mai sanatoși. Copiii vor…

- Joi, 21 septembrie, pe Stadionul „Municipal" din Sibiu, a avut loc un meci restant din etapa a 5-a a SuperLigii de fotbal. Formația locala AFC Hermannstadt a incheiat nedecis, scor 2-2, cu liderul FCSB (FOTO, cu oaspeții in albastru). Celelalte doua restanțe din etapa a 5-a sunt programate astfel: CFR…

- Echipa de futsal CSM Targu Mureș a debutat in nou, sezon al Ligii I cu o infrangere in fața medaliatei cu bronz din sezonul trecut, CFR 1933 Timișoara, cu scorul de 0-3 (0-0). „Pana la pauza ne-am ținut foarte bine impotriva unei echipe puternice, cu mai mulți brazilieni in lot. Dupa pauza am primit…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș pune in vanzare abonamente la meciurile pe care le va organiza in cadrul Ligii Naționale atat la baschet masculin, cat și la baschet feminin, precum și in Liga I la Futsal, pentru sezonul 2023-2024. Abonamentele se pot procura in doua etape. In prima etapa,…

- Dupa o perioada de selecție in care antrenorul CSM Targu Mureș, Cosmin Gherman, a testat mai mulți jucatori amatori din Targu Mureș și imprejurimi, se contureaza cele doua loturi, atat pentru Liga I, cat și pentru campionatul U19. In Liga I de futsal s-au inscris zece echipe. Competiția va incepe pe…

- O noua ediție a Festivalului "Desculț in iarba" se va desfașura in perioada 28-30 iulie, in incinta Complexului de Agrement și Sport "Weekend" din Targu Mureș. Potrivit organizatorilor, cei care vor participa se vor putea lasa purtați de ritmurile vibrante ale artiștilor de top. Pe lista artiștilor…