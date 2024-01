Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Universitatea Cluj-Napoca si CSM Constanta va fi capul de afis al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la baschet feminin, potrivit tragerii la sorti a turneului Final 8, desfasurata luni la sediul Federatiei Romane de Baschet.Turneul Final 8 va avea loc in perioada 9-11 martie, la…

- Echipele Volei Alba Blaj, Rapid Bucuresti, CSM Lugoj si CSM Targoviste s-au calificat, miercuri, in semifinalele Cupei Romaniei, dupa victorii in mansa retur din sferturile competitiei.Rezultatele inregistrate in partidele retur din sferturile de finala, miercuri, sunt: Rapid Bucuresti – CSM Bucuresti…

- Incep prin a marturisi – facand mea culpa – ca nu mi-am putut-o inchipui pe Sepsi Sfantu Gheorghe – cu o formație mai degraba de rezerve – capabila sa-i puna bețe in roate echipei clasate mai bine in ierarhia la zi a SuperCupei, adica FC Petrolul Ploiești. Iar asta in deplasare și pe o vreme […]

- Echipa de volei feminin CSM Targoviște a inceput cu dreptul duelul cu CSM Coroana Brașov, programat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. In disputa cu ardelencele, vicecampioana Romaniei s-a impus greu, cu 3-2 (21-25, 25-27, 31-29, 25-15, 15-11), dupa ce a avut parte de o revenire de senzație.…

- CSM Corona Brasov s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la volei feminin, dupa ce a invins-o pe CSM Constanta cu scorul de 3-0 (25-15, 25-19, 25-23), miercuri, in deplasare, in mansa secunda a primului tur al competitiei.Echipa de sub Tampa se impusese si in primul meci cu 3-0,…

- Ieri seara, la Targoviște, in etapa a doua a Gurupei A a Cupei Romaniei, pe arena modernizata din municipiul reședința al Damboviței, FC Petrolul Ploiești s-a impus, așa cum se spera, dar cum era și firesc, data fiind diferența de eșalon și forma actuala, in dauna Chindiei, cu scorul de 2-0 (1-0), stabilit…