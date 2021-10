CSM Bucureşti, învinsă dramatic de Brest, în Liga Campionilor, la handbal feminin CSM Bucuresti a fost invinsa de echipa franceza Brest Bretagne Handball, scor 30-29 (14-16), sambata, pe teren propriu, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.“Tigroaicele” au condus cu 29-27 in minutul 57, dar au ratat doua atacuri, iar Brest a macat de trei ori, golul victoriei fiind inscris in penultima secunda de joc. Pentru CSM Bucuresti au inscris Cristina Neagu 10 goluri, Barbara Lazovic 5, Malin Larsen Aune 4, Elizabeth Omoregie 2, Alexandra Dindiligan 2, Carmen Martin Berenguer 1, Yvette Broch 2, Emilie Hegh Arntzen 3.Tess Wester a aparat 9 suturi, iar Jelena Grubisic 2.Golurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

