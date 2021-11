CSM Bucureşti, încă o înfrângere la ultima fază! Campioana României la handbal feminin, învinsă de Ferencvaros CSM Bucuresti a pierdut meciul disputat sambata, in deplasare, cu Ferencvaros Budapesta, scor 31-30 (20-16), in etapa a 7-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Principalele marcatoare ale confruntarii au fost Grbic 6 si Stolle 5 goluri, pentru FTC, Neagu 7 si Omoregie 5, pentru CSM. Campioana Romaniei a ratat si trei aruncari de la 7 metri (doua prin Neagu, una prin Arntzen). “Tigroaicele” raman cu 6 puncte, pe locul 4, iar Ferencvaros Budapesta este lider in grupa, cu 12 puncte. Celelalte partide ale etapei a 7-a se disputa sambata seara si duminica, dupa programul: Podravka… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

