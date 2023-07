CSKA 1948 Sofia - FCSB 0-1. Florinel Coman, din nou decisiv

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a impus pe terenul celor de la CSKA 1948 Sofia, scor 1-0, in prima manșa a turului doi preliminar din Conference League. Meciul retur dintre FCSB și bulgari este programat sa se dispute pe data de 3 august, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitala. Citește și: A murit Sinead O’Connor. In urma…

- Ilie Dumitrescu spera ca derby-ul dintre FCSB și Dinamo sa fie lipsit de incidente. Fostul internațional a analizat și prima etapa din SuperLiga, fiind impresioant de Florinel Coman și de Darius Olaru. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 22 iulie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange…

- Astazi, pe Stadionul „Arcul de Triumf” din București, reprezentanții clubului Dinamo, cei ai deținatorilor de drepturi TV, cat și reprezentanții arenei din Capitala s-au așezat la masa pentru a vedea cum ar putea funcționa sistemul de arbitraj video pe acest stadion, in vederea meciului cu CSU Craiova,…

- MM Stoica, managerul de la FCSB, susține ca CSKA 1948 Sofia le-a propus roș-albaștrilor ca meciul tur din preliminariile Conference League sa se joace la București, nu in Bulgaria, cum era programarea. FCSB a refuzat cererea bulgarilor și va juca meciul retur pe „Arcul de Triumf”, pe 3 august. UEFA…