- Liderul galeriei echipei de fotbal CSA Steaua, Andrei Florescu, a fost plasat in arest la domiciliu, intr-un dosar in care este acuzat ca a participat la o incaierare cu suporterii Dinamo, in timpul unui meci dintre formatia din Stefan cel Mare si UTA desfasurat pe Stadionul "Arcul de Triumf", la care…

- Incidente grave au avut loc vineri seara inaintea meciului Dinamo – UTA. Fanii dinamoviști s-au luat la bataie cu fanii ai clubului CSA Steaua atat in apropiere de stadion, cat și in arena. Suporteri au patruns pe teren și s-au folosit materiale pirotehnice, anunța Jandarmeria.

- Dinamo a caștigat trei puncte mari in lupta pentru evitarea retrogradarii, dupa ce a invins-o in aceasta seara pe FC Hermannstadt, cu scorul de 1-0, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, in etapa cu numarul 28 a Ligii 1. Singurul gol al partidei de pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Capitala a fost marcat…

- Ultimul transfer al lui Dinamo, fundașul Edgar Ie, 29 de ani, a ajuns in noaptea de sambata spre duminica in Capitala, va parafa actele și apoi va incepe antrenamentele sub comanda lui Zeljko Kopic. In schimb, „cainii” il platesc degeaba pe Quentin Bena, 25 de ani, care doar se pregatește cu echipa.…

- Presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca meciul nationalei Romaniei cu Belgia, din cadrul Rugby Europe Championship 2024, se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf din Capitala, pentru care se va plati aceeasi chirie de 2.500 de euro, ca si anul…

- „Porțile Sfinte” sau Arcul de Triumf din Chișinau degradeaza zilnic din cauza factorilor naturali, dar și din cauza indiferenței autoritaților. In timp ce municipalitatea și Ministerul Culturii iși paseaza responsabilitațile, un monument istoric risca sa fie macinat de timp. Intervenția trebuie facuta…

- Simbata, 27 ianuarie 2024, intre orele 07:30 – 16:00, va fi suspendat parțial traficul rutier pe unele strazi din capitala. Astfel, masura vizeaza strada Petru Movila, tronsonul cuprins intre bulevardul Ștefan cel Mare și strada Alexei Șciusev; strada Serghei Lazo, tronsonul intre strazile Sfintul Andrei…