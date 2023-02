CSC Dumbrăviţa, remiză cu FC Bihor pe un teren desfundat. Alb-verzii rămân neînvinşi în pregătiri CSC Dumbravita a jucat astazi un nou amical, cu FC Bihor (fosta CA Oradea), tocmai la Zabrani, in judetul Arad. Din pacate gazonul „natural” nu a facut fata precipitatiilor si a obligat ambele echipe la un joc mai degraba de lupta. Chiar si asa, cele doua vestice au reusit sa puncteze cate o data si […] Articolul CSC Dumbravita, remiza cu FC Bihor pe un teren desfundat. Alb-verzii raman neinvinsi in pregatiri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- CSC Dumbravita are pana acum un parcurs fara greseala in amicalele din 2023. Astazi, alb-verzii antrenati de Cosmin Stan s-au impus in fata celor de la Soimii Lipova intr-un joc disputat pe terenul de la Pischia (jud. Timis). In lipsa infrastructurii sportive din zona, terenul din satul Pischia a fost…

- CSC Dumbravita a disputat in aceasta dupa amiaza al doilea test al iernii. Timisenii din Liga 2 s-au impus cu 3-2 in fata divizionarei „C” Gloria Lunca Teuz Cermei. Meciul s-a disputat pe arena „Motorul” din Arad, precum primul al alb-verzilor, cu juniorii UTA-ei. Spre deosebire de primul test, jocul…

- CSC Dumbravita, cea mai bine clasata timiseana, s-a reunit si ea astazi cu un numar destul de mare de jucatori. 28 de nume au raspuns prezent la arena „Stefan Dobay” sub comanda lui Cosmin Stan. Printre noutatile alb-verzilor pentru sezonul de primavara se numara Adrian Zaluschi, de la Politehnica,…

- CSC Dumbravita a disputat azi ultimul joc oficial din anul 2022. Alb-verzii mai aveau un meci in grupa C din Cupa Romaniei, in Teleorman, cu CSM Alexandria. Fara sanse de calificare in sferturile competitiei, dar cu un premiu in bani in caz de puncte, alb-verzii s-au impus usor, scor 4-0, pe un teren…

