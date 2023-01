Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni a caștigat primul meci din acest sezon de campionat pe teren propriu (1-0 cu Petrolul Ploiești), iar tehnicianul Nicolae Dica a vorbit despre cum a aratat jocul dar și despre meciul bun facut de marcatorul Bogdan Rusu.

- Dupa ce si Poli a debutat cu dreptul in amicale si CSC Dumbravita a facut acelasi lucru, chiar in Arad. CSC Dumbravita a caștigat cu 4-1 primul amical susținut in aceasta pauza de iarna, in deplasare, cu juniorii U19 de la UTA. Pe terenul sintetic al arenei „Motorul” din Arad, antrenorul Cosmin Stan…

- Alb-verzii au disputat azi primul test, in deplasare, pe „Motorul”, cu UTA U19. CSC Dumbravita s-a impus cu 4-1 in jocul care a avut doua reprize a cate 50 de minute. Tehnicianul timisenilor, Cosmin Stan, l-a folosit cu aceasta ocazie si pe aradeanul Alexandrul Capata, care a si inscris si urmeaza sa…

- CSC Dumbravita, cea mai bine clasata timiseana, s-a reunit si ea astazi cu un numar destul de mare de jucatori. 28 de nume au raspuns prezent la arena „Stefan Dobay” sub comanda lui Cosmin Stan. Printre noutatile alb-verzilor pentru sezonul de primavara se numara Adrian Zaluschi, de la Politehnica,…

- Caravana Diviziei A1 la volei masculin s-a pus in miscare, cu faza returului, iar in etapa a 12-a, CSM Constanta a primit vizita unei echipe de Top 4, SCM U Craiova. Calculul hartiei s-a adeverit, insa gazdele au lasat o buna impresie, luptand pana la ultima minge. Disputat sambata seara, la Sala Sporturilor,…

- FRR se pregatește de participarea la Mondialul din acest an iar mai mulți jucatori de la SCM USV Timișoara fac parte din planuri. Selecționata Romania A va disputa astfel un test cu Italia A, in deplasare, iar nu mai puțin de 12 „lei” au fost chemati la lot: 11 rugbisti si un antrenor. Meciul se […]…

- Alb-verzii au avut un an 2022 excelent. Dupa promovare, CSC Dumbravita a facut o figura frumoasa si in prima parte a Ligii 2, echipa din nordul Timisoarei situandu-se peste Ripensia si Politehnica in clasament. Echipa lui Cosmin Stan spera sa fie si la final pe un loc salvator si are deja creionate…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 2 decembrie Ora 15.30 UTA Arad – Sepsi OSK Sf. Gheorghe Ora 19.00 FC Petrolul Ploiești – FC Universitatea Cluj Sambata, 3 decembrie Ora 15.30 FC Voluntari – AFC Hermannstadt Ora 19.00 Universitatea Craiova –…