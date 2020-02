Stiri pe aceeasi tema

- La doar doua zile de cand a ajuns la Rangers, o echipa din primul esalon din campionatul Scotiei, Ianis Hagi a debutat deja in tricoul echipei intr-un meci oficial. Citeste si:Ianis Hagi, prezentat oficial de Glasgow Rangers. Primele declaratii VIDEO Sosit la Glasgow in aceasta saptamana,…

- Antrenorul Politehnicii Iași, Mircea Rednic, a vorbit vineri in conferința de presa și despre transferul lui Ianis Hagi de la Genk la Glasgow Rangers, scrie Mediafax.Tehnicianul a gasit o explicație pentru faptul ca Ianis nu s-a impus in Belgia și crede ca prima liga scoțiana nu i se potrivește…

- Hagi jr. a semnat contractul cu gruparea scotiana Glasgow Rangers, la care a fost imprumutat pana in vara de Genk. Scotienii il pot transfera definitiv pe roman la finalul imprumutului, contra 5 milioane de euro.Ianis Hagi a avut parte de o recepție de senzație, remarcata și de unul dintre fanii scoțieni:…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi, mijlocasul echipei belgiene Racing Genk, va fi imprumutat la formatia scotiana Glasgow Rangers, scrie site-ul walfoot.be. Ianis Hagi, care are 21 de ani, s-a transferat in vara de la FC Viitorul la Genk, dar nu a reusit sa se impuna la campioana Belgiei. Fiul lui Gheorghe…

- Gheorghe Hagi s-a potolit dupa ce fiul sau a devenit decarul nationalei la meciurile cu Feroe si cu Norvegia. Problema e ca, dupa spusele „Regelui“, cine are 10 pe spate trebuie sa si joace. Ceea ce fiul sau nu mai face la Genk.