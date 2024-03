Florinel Coman. Cotă de piață, cotă de transfer Romania – Irlanda de Nord, scor 1-1, nu este un capat de țara. Foarte modesta, remiza seamana cu deja impamantenitul buletin meteo, unde iarna nu mai pleaca, iar primavara nu mai vine. Dar este doar primul meci din campania de pregatire, iar adevaratul test va veni in partida cu Liechtenstein, ultima inainte de Euro. Ramane diferența dintre minutele jucate și cele contemplate la echipa de club. Foarte relevant pentru Dennis Man și Ianis Hagi. In plus, minutele din Superliga au un regim special. Despre asta, prestația golgheterului Florinel Coman și mai ales evoluția bizara a cotei sale de transfer,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

