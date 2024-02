Baschet: CSM Constanta incheie pe primul loc sezonul regular al Ligii Nationale, cu 13 victorii in 14 meciuri (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Victorie la 36 de puncte diferenta pentru CSM Constanta contra Rapidului, la Sala Sporturilor. Baschetbalistele antrenate de Alexandru Olteanu, Alina Serban si Volha Tamirgeanu s-au impus cu scorul de 88-52 (48-25) si au obtinut cel de-al 13-lea succes stagional. Constantencele au transat in favoarea…

- Sambata, 24 februarie 2024, baschetbalistele de la CSM Constanta au intalnit o pe Rapid Bucuresti, in Sala Sporturilor "Simona Amanar" din Constanta. Trupa de litoral s a impus clar, tabela aratand la final o diferenta de 36 de puncte. Baschetbalistele antrenate de Alexandru Olteanu, Alina Serban si…

- FCC Baschet UAV Arad a invins-o surprinzator pe ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, cu scorul de 63-47 (13-7, 23-8, 16-9, 11-23), miercuri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii Nationale de baschet feminin, potrivit Agerpres. Campioana, care a suferit a doua infrangere in ultimele trei…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta a realizat o victorie la scor, la diferenta de 37 de puncte, in etapa a 12 a a Ligii Nationale, in deplasare cu CS Universitatea Cluj Napoca, partida disputata in Sala Horia Demian.Jucatoarele antrenate de staff ul condus de Alexandru Olteanu s au impus cu 83…

- Formatia feminina de baschet CSM Constanta a sustinut astazi, 28 ianuarie 2024, meciul din etapa a 11 a a Ligii Nationale.Cu victorii pe linie in cele noua meciuri jucate in restul partidelor, jucatoarele pregatite de staff ul tehnic condus de Alexandru Olteanu au realizat o victorie categorica, potrivit…

- Direcția Județeana de Sport din Constanța a anulat un derby al Ligii Naționale de baschet feminin pentru un concert de manele. Tzanca Uraganu a cantat la Sala Sporturilor din Constanța cand ar fi trebuit sa se joace meciul de baschet. Citește și: Lavinia Bughiu a fost condamnata la inchisoare. Daune…

- Meciul CSM Constanța - Sepsi Sfantu Gheorghe nu se poate disputa, Sala Sporturilor din Constanța fiind ocupata de concertul lui Tzanca Uraganu. „Batrana” Sala a Sporturilor din Constanța va fi plina sambata seara. Dar nu pentru meciul dintre cele mai bune echipe din Liga Naționala feminina de baschet,…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova va disputa sambata, de la ora 20.00, in Sala „Ion Constantinescu“, un nou meci important din cadrul Ligii Nationale. De aceasta data, trupa lui Vitaly Stepanovski va primi vizita celor de la CSU Sibiu, intr-un meci care va conta pentru runda a 13-a. Craiova a…