CS TÂRGOVIȘTE ARE DOI VETERANI CAMPIONI LA JUDO

Rezultate remarcabile pentru sportivii de la CS Targoviște la ediția din acest an a Campionatului Național de judo pentru veterani, gazduit de comuna Golești, din județul Vrancea, in perioada 24-25 noiembrie. Doi dintre sportivii clubului nostru au reușit sa devina campioni ai Romaniei, dupa ce au avut parte de evoluții excelente pe suprafața de tatami.