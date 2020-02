Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO: Sticla Arieșul Turda – Metalurgistul Cugir 4-4 (2-3), intr-un amical spectaculos Divizionarele terțe Sticla Arieșul Turda și Metalurgistul Cugir, colege in Seria a 5-a a Ligii a 3-a, s-au intalnit intr-o partida de verificare incheiata cu scorul de 4-4 (2-3). Golurile oaspeților,…

- Ripensia UVT a disputat pe stadionul Electrica, ultimul meci de verificare al acestei perioade de pregatire. Adversarul a fost CSC Dumbravița, echipa ce joaca in liga a 3-a , iar partida s-a incheiat cu o victorie de partea ripensiștilor, scor 2-1. Chera și Neagu au marcat spre finalul meciului dupa…

- Ziarul Unirea CS Ocna Mureș, liderul Ligii a 4-a, a reluat pregatirile | Doua nume noi sub comanda lui Gabriel Cotoara “Soda draga”, liderul ligii a 4-a a reluat pregatirile, la primul antrenament din acest an fiind prezenți 18 jucatori, care s-au pregatit sub comanda lui Gabriel Cotoara, Romeo Arinar…

- Ziarul Unirea FOTO: in primul amical, Metalurgistul Cugir – Spicul Daia Romana 3-1 (0-1) | Divizionara terța a intors scorul dupa pauza Divizionara terța Metalurgistul Cugir s-a impus in primul amical al anului, caștigand sub Dragana cu Spicul Daia Romana, scor 3-1 (0-1), echipa lui Lucian Itu marcand…

- Sporting Vaslui – Aerostar Bacau 3-2 (3-0) SUCCES… Sporting Vaslui a invins liderul Ligii 3, Aerostar Bacau, scor 3-2 (3-0), in primul amical din 2020. Pustii vasluieni au avut o evolutie admirabila in fata Aerostarului, echipa aflata in lupta pentru revenirea in Liga 2. Meciul s-a disputat pe teren…

- Ziarul Unirea “Soda draga”, liderul surprinzator, dar meritoriu al Ligii a 4-a! CS Ocna Mureș, singura echipa a eșalonului, fara eșec in tur Acum un an, “Soda draga” ierna pe ultima poziție in Seria a 4-a a Ligii a 3-a, cu un singur punct in chimir, avand in fața un 2019 al marilor incercari. Iar anul…

- Ziarul Unirea FOTO: CS Ocna Mureș – CS Universitatea Alba Iulia 2-2 (1-0), remiza nebuna in derby-ul ultimei etape din turul Ligii a 4-a! Gazdele au egalat din penalty, in minutul 90+6! CS Ocna Mureș și CS Universitatea Alba Iulia s-au infruntat in derby-ul ultimei etape a turului Ligii a 4-a, rezultand…

- Ziarul Unirea FOTO, LIVE-TEXT: Unirea Alba Iulia – SCM Zalau | Victorie obligatorie pentru „alb-negri” Unirea Alba Iulia evolueaza de la ora 14.00, pe “Cetate”, in etapa de final a turului Ligii a 3-a, contra penultimei clasate SCM Zalau. Victoria este vitala pentru “alb-negri”, ajunși pe poziție retrogradabila,…