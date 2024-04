Liga a 3-a: Axiopolis Cernavoda a invins liderul din play-out, Recolta Gheorghe Doja. Gloria Baneasa, victorie dupa un meci nebun!

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbul Novak Djokovic a trebuit sa munceasca din greu pentru a-l invinge, vineri, pe australianul Alex De Minaur in sferturile de finala ale turneului de la Monte-Carlo. Liderul mondial s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4. Novak Djokovic s-a calificat in semifinalele turneului Rolex Monte-Carlo Masters…

- Etapa a doua din turneul play out al Ligii a 3 a la fotbal, seria a treia, le a adus victorie si infrangere celor doua reprezentante ale judetului Constanta, Axiopolis Cernavoda si Gloria Baneasa.Axiopolis Cernavoda s a impus in deplasare cu Progresul Fundulea, scor 3 2 2 1 , echipa pregatita de Petre…

- Au inceput turneele play off play out ale Ligii a 3 a de fotbal, iar, in seria a treia, in play out, reprezentantele judetului Constanta au inregistrat victorii, in meciurile disputate pe teren propriu.Axiopolis Cernavoda a invins cu 3 1 Inainte Modelu Robert Ursache 12, 29, Iulian Carabela 70 Claudiu…

- Etapa a 17 a a Ligii a 3 a la fotbal, seria a treia penultima runda din sezonul regular , le a adus un egal si o infrangere reprezentantelor judetului Constanta in competitie, Gloria Baneasa si Axiopolis Cernavoda.Gloria Baneasa a jucat pe teren propriu cu Inainte Modelu, iar scorul final a fost 1 1…

- Prima etapa din 2024 in Liga a 3 a de fotbal, runda a 16 a, a adus, in seria a treia, duelul judetului Constanta, Axiopolis Cernavoda ndash; Gloria Baneasa.Partida s a incheiat cu victoria oaspetilor, scor 1 0, gratie golului marcat de Antonio Nita.In urma acestui succes, Gloria Baneasa acumuleaza 19…

- In perioada 08 ndash; 10 martie a.c., jandarmii constanteni vor asigura masurile de ordine publica pentru o serie de evenimente sportive care au loc in judetul Constanta. Este vorba despre: meciul de fotbal masculin dintre echipele C.S. Axiopolis Cernavoda si C.S. Gloria Baneasa, meci care are loc sambata,…

- FCSB a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, pe Arena Nationala, intr-un meci din etapa a 25-a a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Baluta (16). Liderul a mai avut doua ocazii mari, dar David Miculescu (26) si Luis Phelipe…

- Urban Titu a inceput in forța meciurile amicale programate in aceasta iarna! Joi, in primul test de verificare, liderul Ligii a 4-a a dat de pamant cu Sageata Braniștea. Intr-o partida disputata la Samurcași, Urban s-a impus cu un categoric 4-0, dupa ce a controlat de la un capat la altul ostilitațile…