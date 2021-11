Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Dumitru (19 ani), atacantul imprumutat de FCSB la FC Argeș, a fost eliminat in meciul cu UTA, caștigat de piteșteni cu 1-0, din cauza comportamentului avut in afara terenului. Cristi Dumitru a fost ținut pe banca de rezerve in meciul de la Arad. Antrenorii Prepelița și Ianovschi l-au trimis…

- Runda cu numarul 17 din Liga 1 la fotbal aduce fața în fața doua echipe recent aterizate pe prima scena fotbalistica a României. Sâmbata, 27 noiembrie, de la ora 20:30, Rapid și CS Mioveni se vor duela în a doua runda a returului. În tur, 2-0 pentru Rapid, care a pornit…

- Mihai Iosif (47 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a prefațat meciul cu CS Mioveni, din runda cu numarul 17 a Ligii 1. Rapid - CS Mioveni se joaca sambata, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul dintre nou-promovatele Rapid și CS Mioveni va oferi inca un paradox al fotbalului romanesc. Clubul…

- Mircea Rednic (59 de ani) a explicat de ce l-a scos pe Steliano Filip (27 de ani) din lotul pentru meciul cu FCU Craiova. Dinamo - FCU Craiova se joaca vineri, de la ora 20:30, in primul meci al etapei cu numarul 17. Steliano Filip nu face parte din lotul covocat de Mircea Rednic pentru meciul dintre…

- Antrenorul echipei Chindia Targoviste, Emil Sandoi, isi doreste ca formatia sa sa isi ia revansa in partida cu Rapid, din etapa a 16-a a Ligii I de fotbal, dupa ce a pierdut meciul din debutul campionatului cu 0-1, conform agerpres. "Imi aduc aminte ca in meciul tur era debut de campionat si ne pusesem…

- Dan Petrescu nu și-a menajat elevii dupa infrangerea suferita in fața Rapidului. Antrenorul CFR-ului i-a criticat pe jucatorii liderului Ligii I, pentru rezultatul inregistrat la Mioveni. ”E clar ca n-a fost cel mai bun meci al nostru. Am intrat in teren pe varfuri. Nu ne-am batut, nu ne-am luptat.…

- In etapa a patra a Ligii I de fotbal feminin, Politehnica Timișoara a intalnit in deplasare echipa Fotbal Feminin Baia Mare pe Stadionul Central Recea. A fost un meci cu multe faze de poarta și goluri frumoase, iar dupa victoria cu 4-1 cele trei puncte puse in joc vin in Banat. Meciul a inceput cu ...…

- Foresta s-a intors cu un punct din deplasarea de la Vaslui. Meciul a contat pentru etapa a IV-a a Ligii a III-a și a fost extrem de echilibrat. Cele doua echipe s-au anihilat reciproc, iar fazele de poarta au fost puține. Una peste alta, este un rezultat echitabil care ii menține pe elevii lui ...