Cross-border migrant smuggling network dismantled by Romanian authorities

- La data de 07.06.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate Biroul de Combatere a Traficului de Migranti au pus in…

- Conform Atenționarii Hidrologice emise de I.N.H.G.A, se actualizeaza Codul Galben, care are valabilitate incepand de astazi, 1 iunie, ora 13:00, pana la miezul nopții. Astfel, se pot depași cotele de atenție pe anumite rauri din județele: Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Timiș, Gorj,…

- Approximately 100 people were detained by Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism (DIICOT) prosecutors, following more than 300 searches carried out on Thursday, into criminal groups specialized in drug trafficking, human trafficking and computer crime.According to a press release…

- In primele trei luni ale anului am asistat la o situație mai rara: creșterea exporturilor a fost mai mare decat cea a importurilor, astfel incat deficitul balanței comerciale a scazut. Deficitul balantei comerciale inregistrat de Romania in primul trimestru al acestui an a fost de 6,082 miliarde de…

- Organizațiile membre ale Alianței pentru Agricultura și Cooperare – AAC, Federația Naționala PROAGRO, Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania – LAPAR, Uniunea de Ramura Naționala a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV și Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din…

- Sunt proteste uriase in tara. Mii de fermieri din mai multe judete au iesit in strada cu tractoarele si cu utilajele agricole in semn de protest fata de pierderile suferite din cauza granelor din Ucraina. Ei acuza ca exporturile de produse agricole fara taxe vamale din Ucraina duc la scaderi importante…

- Fermierii romani protesteaza, vineri, in mai multe zone din țara, in vami și la prefecturile locale, precum și in fața sediului Comisiei Europene de la București pentru a-și exprima nemulțumirea cu privire la soluția gasita de Comisia Europeana la problemele și dezechilibrele grave cu care se confrunta,…

- Directorate for Investigating Organised Crime and Terrorism (DIICOT) prosecutors carried out seven searches in the southern town of Ramnicu Valcea to catch members of a theft ring who robbed dozens of elderly people in the US, sometimes using violence, with the stolen goods amounting to hundreds of…