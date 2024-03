Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala au efectuat, marți 33 de percheziții domiciliare pe raza judetelor Dolj, Timis, Arad, Caras-Severin si Arges, fiind vizati membrii unei grupari infractionale care a incercat sa introduca si sa scoata ilegal din Romania sute de migranti.

- Romania a avut un numar de 110.355 de prosumatori pana la finalul anului 2023, cu o putere instalata de 1.442 de MW, potrivit datelor transmise de ANRE. Din cei peste 110.000 de prosumatori, 95.205 reprezinta persoanele fizice, care au instalat capacitați de 611,45 MW, in timp ce cele peste 15.000 de…

- Administrația Meteorologica a emis miercuri dimineața a emis miercuri dimineața avertizari nowcasting locale pentru ceața, care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, in funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului pentru mai multe județe din țara.Aceste…

- Polițiștii au facut 23 de percheziții in Gorj, Dolj, Mehedinți, Hunedoara, Timiș și Argeș, intr-un dosar deschis pentru schingiuirea animalelor și organizarea de lupte de caini. De asemenea, in republica Moldova, 40 de persoane au fost prinse in flagrant la un campionat de lupte de caini. Polițiști…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Lunga, judetul Timiș, și Oravița, județul Caraș-Severin, au depistat șapte cetateni din Nepal. Toți erau intrați legal pe teritoriul Romaniei, insa au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia.

- Cod galben de ceata, polei si intensificari ale vantului in 20 de judeteAdministratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si intensificari ale vantului, valabile in orele urmatoare in zone din 20 de judete, informeaza Agerpres. Potrivit…

- Noua persoane au fost retinute, iar pentru alte doua a fost dispus controlul judiciar pentru 60 de zile, in dosarul aparatelor de jocuri de noroc fraudate informatic. Audierile au fost efectuate de procurorii DIICOT Caras-Severin intr-un dosar care vizeaza fraudarea unor aparate de jocuri de noroc de…