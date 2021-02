Criză Myanmar: Protestatarii cheamă la grevă generală Oponentii loviturii de stat militare din Myanmar au convocat luni o greva generala si mai multe proteste de strada, autoritatile amenintand ca o confruntare ar putea costa vieti dupa moartea a doi protestatari impuscati la sfarsitul saptamanii, transmite Reuters. In pofida desfasurarii de forte suplimentare si a anuntului privind organizarea de noi alegeri, de peste doua saptamani generalii birmanezi nu au reusit sa puna capat protestelor zilnice si miscarii de nesupunere civila care cer revenirea la guvernarea civila - suprimata prin lovitura de stat militara din 1 februarie - si eliberarea liderei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

