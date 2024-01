Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III lea, in varsta de 75 de ani, va fi spitalizat saptamana viitoare din cauza unei hipertrofii benigne de prostata, a anuntat miercuri Palatul Buckingham, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Ca milioane de barbati in fiecare an, regele a fost consultat pentru o hipertrofie…

- In timpul razboaielor din Fasia Gaza si Ucraina, el subliniaza indemnul lui Isus ”fa-le altora asa cum ar vrea sa-ti faca ei tie”. King Charles III delivers his Christmas message from the room behind the Buckingham Palace balcony, which has been decorated with a living Christmas tree. Sky 501, Virgin…

- Noul tratament pentru pierderea din greutate al companiei americane Eli Lilly, aprobat recent de autoritatea britanica de reglementare in domeniul sanitar, are potentialul de a aduce beneficii pentru mii de britanici obezi si ar putea ajuta Serviciul National de Sanatate (NHS) sa economiseasca miliarde…

- Orezul este un produs de baza esential pentru peste jumatate din populatia globala, iar lumea se pregateste pentru cea mai semnificativa penurie din ultimii 20 de ani, relateaza CNBC, informeaza News.ro.Interdictia de export al orezului din India se rasfrange pe pietele globale de orez, amenintand…

- Regele Charles a ținut primul sau discurs in Parlament in calitate de monarh. Suveranul britanic a deschis astfel sesiunea legislativului. Timp de 70 de ani acest discurs a fost ținut de mama sa, Elisabeta II-a.