Criza gazelor întoarce lumea la cărbune. Consumul revine la nivelurile record din 2013 Prețurile carbunelui sunt in creștere și se așteapta ca intreg consumul de carbune sa revina la niveluri record atinse in urma cu aproape 10 ani, pe masura ce criza globala a aprovizionarii cu energie continua. In timp ce investitorii in stocurile de carbune jubileaza datorita prețurilor ridicate ale carbunelui, reducerile emisiilor de carbon trec pe […] The post Criza gazelor intoarce lumea la carbune. Consumul revine la nivelurile record din 2013 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

