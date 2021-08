CRIZA DEȘEURILOR – Primăria Târgu Lăpuș se opune oficial construirii depozitului temporar din zona Coroieni Consilierii județeni ar urma sa discute astazi, 30 august, in cadrul unei ședințe de Consiliu Județean care se anunța a fi tensionata, construirea unui depozit temporar de deșeuri in zona Valenii Lapușului, aparținand de comuna Coroieni. Deja in zona spiritele sunt incinse, oamenii fiind nemulțumiți de intenția anunțata de autoritațile județene, iar acum Primaria Targu Lapuș a anunțat oficial ca se opune acestui proiect. Adminsitrația locala condusa de Mitru Leșe a transmis la finalul saptamanii trecute doua adrese oficiale catre Prefectura Maramureș și Consiliul Județean Maramureș, in care se… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

