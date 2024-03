FOTBAL JUDEȚEAN – În martie se reiau Ligile 4 și 5 Zilele trecute a avut loc Adunarea Generala a Asociației Județene de Fotbal Maramureș, fiind stabilite datele de reluare a meciurilor din Ligile 4 și 5, respectiv programul sferturilor din Cupa Romaniei. Potrivit AJF Maramureș, prima se reia Seria Sud din Liga 4, etapa 10 urmand sa se joace in 17 martie, in timp ce Seria Nord se reia in 30 martie: „Cu meciurile din etapa 9. Ambele se vor incheia in 12 mai. Primele doua echipe din fiecare serie vor participa la turneul Final Four, cu condiția sa aiba Certificatul de Identitate Sportiva. Turneul se va disputa tur-retur, in 19 și 26 mai. In tur,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pugilistul Alexandru Paraschiv a debutat cu dreptul la turneul preolimpic de la Busto Arsizio, Italia. Sportivul l-a invins in primul tur al categoriei de greutate de pana la 63,5 kg pe chinezul Wang Xiangyang, scor 5-0.

- Sala Sporturilor „Gelu Carabaț” din Seini a gazduit intrecerile de fotbal pentru juniorii sportivi provenind de la diverse echipe din Maramureș. Competiția de minifotbal, destinata categoriei de varsta 2017-2018, a inregistrat participarea echipelor: CS Academica Recea, CS Farcașa, AF Danuț Sabau, ACS…

- Turneul ATP de la Los Cabos (Mexic) a ramas fara campionul en-titre, Stefanos Tsitsipas fiind eliminat in semifinalele competiției. De asemenea, ziua de sambata a fost una nefasta și pentru principalul favorit, Alexander Zverev.

- U-Banca Transilvania a obținut calificarea in finala Cupei Romaniei, dupa ce a depașit-o in maniera autoritara pe CSM Constanța. La final, tabela a indicat 92-67 in favoarea baschetbaliștilor clujeni, care se vor duela cu Rapid București in marea finala.Clujenii nu le-au dat prea multe șanse constanțenilor,…

- Faza finala a Cupei Romaniei la baschet, intrecerea masculina, se disputa in aceasta perioada la Cluj Napoca, in principalele doua sali de baschet din oras, "Horia Demianldquo; si "BTarena ldquo;.Primele meciuri eliminatorii sunt programate joi, 15 februarie 2024, la Sala "Horia Demianldquo; si sunt…

- Moisei-ul, la fel ca alte localitați din zona, ar urma sa aiba din acest an acces la rețeaua de gaze naturale, un pas extrem de important in tot ce inseamna dezvoltarea zonei, dar și condiții de trai mai bune pentru maramureșenii care locuiesc. Primarul comunei, Grigore Tomoiaga, a ținut sa arate ca…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova a castigat turneul Transylvania Open, singurul de nivel WTA 250 din Romania, dupa ce a invins-o pe romanca Ana Bogdan cu 6-4, 6-3, duminica, in finala desfasurata in BT Arena din Cluj-Napoca.

- Nu este un sentiment placut atunci cand realizezi ca nu mai ai buletinul și ca, de fapt, l-ai pierdut. Din fericire, este destul de ușor sa faci altul nou. Afla in randurile urmatoare pașii pe care trebui sa ii urmezi. Ce trebuie sa faci daca ți-ai pierdut buletinul Pierderea sau furtul actului de identitate…